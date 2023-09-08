16-летний Ламин Ямал стал рекордсменом сборной Испании

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямал установил рекорд, став самым юным дебютантом в истории сборной Испании. Ямал заменил Даниэля Ольмо на 44-й минуте матча с командой Грузии, выйдя на поле составе «Фурия Роха» в возрасте 16 лет и 57 дней.

Напомним, в эти минуты проходит матч группового этапа квалификации чемпионата Европы — 2024, в котором встречаются сборные Грузии и Испании. Игру принимает стадион «Борис Пайчадзе (Динамо-Арена)» в Тбилиси, Грузия. На момент выхода новости команды отыграли первый тайм, который завершился со счётом 4:0 в пользу испанцев.

На 22-й минуте Альваро Мората вывел испанцев вперёд, замкнув головой навес Марко Асенсио. На 28-й минуте гости удвоили преимущество – мяч в свои ворота срезал защитник сборной Грузии Соломон Кверквелия. На 38-й минуте Даниэль Ольмо довёл дело до разгрома, забив третий гол Испании ударом в ближний угол, а спустя всего две минуты Мората оформил дубль.