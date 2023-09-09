Сборная Уругвая установила уникальный мировой рекорд в отборе на чемпионат мира
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Национальная команда Уругвая установила уникальный мировой рекорд в отборе на чемпионат мира.
Как сообщает MisterChip, уругвайцы стартовали в отборе на чемпионат мира с победы в 12-й раз подряд. Подобное ранее не удавалось никому.
На втором месте по этому показателю идёт сборная Германии, которая с победы стартовала в отборе на чемпионат мира 10-й раз подряд. Немцы могут улучшить свою серию в отборе на ЧМ-2026.
Напомним, 9 сентября завершился матч 1-го тура отборочного турнира ЧМ-2026 в Южной Америке между Уругваем и Чили, который прошёл в Монтевидео на стадионе «Сентенарио». Сборная Уругвая одержала победу со счётом 3:1.
Чемпионат мира — 2026 пройдёт в США, Мексике и Канаде. В турнире впервые в истории сыграют 48 сборных.
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