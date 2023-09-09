Футболисты сборной Марокко сдали кровь для пострадавших от землетрясения

Игроки и тренерский штаб сборной Марокко стали донорами крови для пострадавших от землетрясения магнитудой 6,8, произошедшего прошлой ночью в стране.

Футболисты и тренеры сдали кровь в одной из университетских больниц города Агадир, сообщает пресс-служба национальной команды.

В Марокко произошло разрушительное землетрясение. Более 1000 человек погибли, сотни получили ранения. Из-за инцидента матч сборной Марокко с Либерией в рамках отбора на Кубок африканских наций был перенесён на более позднюю дату. Игра должна была состояться сегодня, 9 сентября, в 22:00 по московскому времени.

Сборная Марокко занимает второе место в группе К, имея в своём активе шесть очков. Возглавляет группу национальная команда Южной Африки с семью очками. Либерия замыкает таблицу группы, набрав одно очко в трёх матчах.