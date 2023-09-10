Флик — о поражении сборной Германии: думаю, что у нас всё хорошо, а я подходящий тренер

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик высказался после поражения «бундестим» в товарищеском матче с Японией.

«Наш тренерский штаб делает всё возможное для того, чтобы всегда идеально подготавливать команду к матчам. Думаю, что у нас всё хорошо, и считаю, что я подходящий тренер», — приводит слова Флика RTL.

Напомним, 9 сентября сборная Германии проиграла в товарищеском матче национальной команде Японии со счётом 1:4. Встреча проходила на стадионе «Фольксваген-Арена» в Вольфсбурге, Германия. Стоит отметить, что последний раз эти сборные встречались между собой на чемпионате мира в Катаре 23 ноября 2022 года. Тогда победа также осталась за Японией (2:1).

Следующий матч сборная Германии проведёт с Францией 12 сентября. Эта игра также будет являться товарищеской.