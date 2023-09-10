Германия разгромно проиграла Японии в товарищеском матче

В субботу, 9 сентября, состоялся товарищеский матч между сборными Германии и Японии. Встреча проходила на стадионе «Фольксваген-Арена» в Вольфсбурге, Германия. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. Игра завершилась разгромной победой гостей — 4:1.

Сборная Японии забила свой первый мяч уже на 11-й минуте. Гол на счету форварда Дзюни Ито. Спустя восемь минут немцы сравняли счёт. Удар Лероя Зане на 19-й минуте попал точно в цель. Через три минуты гостей вывел вперёд Аясэ Уэда. В конце второго тайма Германия пропустила ещё дважды. Сначала на 90-й минуте форвард «Бохума» Такума Асано отправил мяч в ворота Марка-Андре тер Штегена, а на 90+2-й минуте Ао Танака установил на табло итоговый результат.

Стоит отметить, что последний раз эти сборные встречались между собой на чемпионате мира в Катаре 23 ноября 2022 года. Тогда победа также осталась за Японией (2:1).