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Германия разгромно проиграла Японии в товарищеском матче

Германия разгромно проиграла Японии в товарищеском матче
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В субботу, 9 сентября, состоялся товарищеский матч между сборными Германии и Японии. Встреча проходила на стадионе «Фольксваген-Арена» в Вольфсбурге, Германия. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. Игра завершилась разгромной победой гостей — 4:1.

Сборная Японии забила свой первый мяч уже на 11-й минуте. Гол на счету форварда Дзюни Ито. Спустя восемь минут немцы сравняли счёт. Удар Лероя Зане на 19-й минуте попал точно в цель. Через три минуты гостей вывел вперёд Аясэ Уэда. В конце второго тайма Германия пропустила ещё дважды. Сначала на 90-й минуте форвард «Бохума» Такума Асано отправил мяч в ворота Марка-Андре тер Штегена, а на 90+2-й минуте Ао Танака установил на табло итоговый результат.

Стоит отметить, что последний раз эти сборные встречались между собой на чемпионате мира в Катаре 23 ноября 2022 года. Тогда победа также осталась за Японией (2:1).

Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
09 сентября 2023, суббота. 21:45 МСК
Германия
Окончен
1 : 4
Япония
0:1 Ито – 11'     1:1 Зане – 19'     1:2 Уэда – 22'     1:3 Асано – 90'     1:4 Танака – 90+2'    
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