Тихонов отдавал повязку Робсону, Каррера кланялся фанатам. Фото с матча памяти Цымбаларя

9 сентября в Москве состоялся матч памяти Ильи Цымбаларя. Игра проходила на домашнем стадионе «Спартака» «Открытие Банк Арена».
Легенды «Спартака» победили сборную мира со счётом 2:1. В составе красно-белых голами отметились защитник Андрей Ещенко и нападающий Роман Павлюченко. За сборную мира единственный мяч забил бывший игрок московского «Динамо» Максим Ромащенко.
В тренерский штаб команды легенд «Спартака» вошли Олег Романцев и Станислав Черчесов, сборную мира возглавил Массимо Каррера.
Илья Цымбаларь — шестикратный чемпион России в составе «Спартака». Он ушёл из жизни 28 декабря 2013 года в возрасте 44 лет. Его сын Олег принял участие в матче и вышел на поле с капитанской повязкой.
Лучшие фото с матча памяти Ильи Цымбаларя — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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