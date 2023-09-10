Хави проведёт финальную встречу с Деку перед продлением контракта

Главный тренер «Барселоны» Хави согласовал новый контракт с клубом, однако ему осталось провести финальную встречу с новым спортивным директором сине-гранатовых Деку, которого официально представят в этой должности в среду, 13 сентября. Об этом информирует Mundo Deportivo.
Сообщается, что все необходимые документы уже подписаны. Новый контракт Хави будет рассчитан до середины 2025 года. Отмечается, что между главным тренером и новым спортивным директором каталонского клуба сложилось полное взаимопонимание, поскольку раньше они были игроками «Барселоны».
Напомним, изначально в СМИ была информация, что Хави продлит контракт до 2026 года.
После четырёх туров «Барселона» набрала 10 очков и на текущий момент располагается на 3-е месте в турнирной таблицы чемпионата Испании.
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