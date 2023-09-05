Marca: «Барселона» согласовала новый контракт с Хави до 2026 года

«Барселона» согласовала новый контракт с главным тренером каталонской команды Хави.

Как сообщает Marca, новое соглашение между сторонами будет рассчитано до 2026 года.

42-летний Хави с 1995 по 2015 год был футболистом «Барселоны». С 2008 по 2012 год полузащитник выступал за испанскую команду под руководством Хосепа Гвардиолы. В ноябре 2021 года Хави возглавил «Барселону», подписав с командой контракт до лета 2024 года. Ранее Хави тренировал катарский клуб «Аль-Садд», в котором завершил игровую карьеру.

Нынешний контракт испанского специалиста с клубом истекает летом 2024 года. В прошлом сезоне «Барселона» под его руководством стала чемпионом Испании и выиграла Суперкубок страны.

Хави и Иньеста тепло обнялись после долгой разлуки: