Павленко: «Спартак» сможет составить конкуренцию «Зениту» в этом году

Бывший нападающий московского «Спартака» Александр Павленко считает, что клуб способен конкурировать с санкт-петербургским «Зенитом».
«Слежу ли за РПЛ? Да, по возможности смотрю «Спартак». Если есть время, то и другие команды. Хорошее начало продемонстрировал «Спартак», сейчас небольшой спад. Но я надеюсь, что всё будет хорошо и команда вернётся на те места, которые хотят все болельщики красно-белых, руководство и, думаю, сами футболисты.
Конечно, «Спартак» сможет составить «Зениту» конкуренцию в этом году. Каждый год все говорят об этом, всё реально, и игроки соответствуют такому уровню. С петербуржцами можно соперничать», – приводит слова Павленко Metaratings.
На данный момент «Зенит» находится на втором месте в РПЛ. «Спартак» занимает девятую позицию. Разрыв между клубами — четыре очка.
- 10 сентября 2023
-
21:37
-
21:36
-
21:12
-
21:00
-
20:59
-
20:59
-
20:44
-
20:38
-
20:37
-
20:22
-
20:12
-
20:11
-
19:56
-
19:44
-
19:39
-
19:37
-
19:36
-
19:22
-
19:18
-
19:17
-
18:55
-
18:53
-
18:40
-
18:39
-
18:30
-
18:26
-
18:24
-
18:19
-
18:09
-
18:06
-
17:54
-
17:50
-
17:47
-
17:35
-
17:34