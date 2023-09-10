Павленко: «Спартак» сможет составить конкуренцию «Зениту» в этом году

Бывший нападающий московского «Спартака» Александр Павленко считает, что клуб способен конкурировать с санкт-петербургским «Зенитом».

«Слежу ли за РПЛ? Да, по возможности смотрю «Спартак». Если есть время, то и другие команды. Хорошее начало продемонстрировал «Спартак», сейчас небольшой спад. Но я надеюсь, что всё будет хорошо и команда вернётся на те места, которые хотят все болельщики красно-белых, руководство и, думаю, сами футболисты.

Конечно, «Спартак» сможет составить «Зениту» конкуренцию в этом году. Каждый год все говорят об этом, всё реально, и игроки соответствуют такому уровню. С петербуржцами можно соперничать», – приводит слова Павленко Metaratings.

На данный момент «Зенит» находится на втором месте в РПЛ. «Спартак» занимает девятую позицию. Разрыв между клубами — четыре очка.