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Махачкалинское «Динамо» вырвало победу у «Ленинградца» в матче Первой лиги

Махачкалинское «Динамо» вырвало победу у «Ленинградца» в матче Первой лиги
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Завершился матч 9-го тура Мелбет Первой Лиги между «Ленинградцем» и махачкалинским «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Куликовым из Саранска. Гости одержали победу со счётом 2:1.

Уже на пятой минуте «Ленинградец» вышел вперёд благодаря автоголу защитника «Динамо» Максима Храмцова. В середине первого тайма гости сравняли счёт. Забитым мячом отметился полузащитник Никита Глушков. Гол нападающего Эгаша Касинтуры на 89-й минуте принёс махачкалинцам победу.

После этой победы «Динамо» поднялось в зону стыковых матчей с командой РПЛ — клуб расположился на четвёртой строчке турнирной таблицы, набрав 15 очков. «Ленинградец» находится на 14-й позиции с 10 очками.

Россия - Мелбет Первая лига . 9-й тур
10 сентября 2023, воскресенье. 18:00 МСК
Ленинградец
Ленинградская область
Окончен
1 : 2
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Храмцов – 5'     1:1 Глушков – 26'     1:2 Касинтура – 89'    
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