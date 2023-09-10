Махачкалинское «Динамо» вырвало победу у «Ленинградца» в матче Первой лиги

Завершился матч 9-го тура Мелбет Первой Лиги между «Ленинградцем» и махачкалинским «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Куликовым из Саранска. Гости одержали победу со счётом 2:1.

Уже на пятой минуте «Ленинградец» вышел вперёд благодаря автоголу защитника «Динамо» Максима Храмцова. В середине первого тайма гости сравняли счёт. Забитым мячом отметился полузащитник Никита Глушков. Гол нападающего Эгаша Касинтуры на 89-й минуте принёс махачкалинцам победу.

После этой победы «Динамо» поднялось в зону стыковых матчей с командой РПЛ — клуб расположился на четвёртой строчке турнирной таблицы, набрав 15 очков. «Ленинградец» находится на 14-й позиции с 10 очками.