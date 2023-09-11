Директор саудовской лиги назвал причины, по которым Салах не перешёл в «Аль-Иттихад»

Директор лиги Саудовской Аравии Майкл Эменало прокомментировал несостоявшийся переход нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в «Аль-Иттихад».

«Прежде всего, Салах – один из лучших игроков на планете. Я уже говорил ранее, в частном порядке и публично, что мы приветствуем любого, кто хочет приехать в саудовскую лигу. Это касается и Салаха.

Но мы должны делать всё очень профессионально и уважительно. Это то, для чего мы здесь, это то, для чего лига была усовершенствована – чтобы привносить профессионализм, уважение к эффективности и делать все компетентно.

Если этого не произошло, то не потому, что нам больше не нравится этот игрок, или потому, что у нас проблемы с «Ливерпулем». Это потому, что некоторые вещи не получилось согласовать.

Никто не сердится, мы двигаемся дальше, но не закрываем двери, и если представится возможность что-то сделать, и сделать это хорошо, и это приведёт Салаха в саудовскую лигу, мы будем очень рады», – приводит слова Эменало Sky Sports.