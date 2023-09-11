Саша Зделар: сербы гордятся своими баскетболистами

Сербский полузащитник ЦСКА Саша Зделар высказался о поражении национальной баскетбольной команды в финале чемпионата мира.
«Жаль, что Сербия проиграла Германии в финале. Но команда провела отличный турнир! Сербы гордятся своими баскетболистами!» – приводит слова Зделара RT.
Напомним, на стадионе «Молл оф Азия-Арена» в Пасае (Филиппины) завершился финальный матч чемпионата мира по баскетболу — 2023, в котором встречались сборные Германии и Сербии. Победу в матче одержали немецкие баскетболисты — 83:77.
Самым результативным игроком встречи стал Деннис Шрёдер, который записал в свой актив 28 очков. В составе Сербии наилучшую результативность продемонстрировал Алекса Аврамович — 21 очко.
Немцы выиграли все восемь матчей на чемпионате. Сербы до финала один раз оступились: на групповом этапе команда не справилась со сборной Италии — 76:78.
- 11 сентября 2023
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