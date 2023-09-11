Ломакин: Головин сказал мне, что год ждал приглашения из «Зенита»

Тренер-селекционер академии «Зенита» Сергей Ломакин рассказал, почему один из лучших полузащитников России Александр Головин в своё время не оказался в академии сине-бело-голубых.
«Как Головина упустили? Боровичка (чешский специалист из селекции «Зенита». — Прим. «Чемпионата») его не вызвал. В тот момент он был главным селекционером и послал меня в Барнаул. Поехали просто смотреть. Головин играл за Новокузнецк. Смотрю на него – парень вообще супер. Ему тогда было около 15 лет. Подошёл к нему: «Саша, хочешь в «Зенит»?» – «Хочу». Я работал главным тренером в Новокузнецке, знал всех тренеров. С папой Головина сразу созвонился. Он мне: «Всё, мы приедем». Но не в моей компетенции было вызывать игрока, оплачивать ему проезд. А Боровичка забыл про Головина. Он мне потом рассказывал, что якобы папа не хотел в «Зенит».
Но это уже вскрылось через год — в Крымске на финале России Головин играл за Сибирь и Дальний Восток и все за ним табуном ходили: ЦСКА, «Спартак», «Динамо». А на этот турнир не я, а мои коллеги поехали. Звонят мне: «Ты же хотел Головина в «Зенит». Я им говорю: «Не волнуйтесь. Когда будет первенство регионов, он приедет». А его уже не отпустили.
Можно сказать, я первым нашёл Головина, а Мовсесьян по заданию клуба поехал и забрал. Но ЦСКА чем молодцы? Мне рассказывали, что их тренер Аксёнов подошёл к Головину: «Саша, ты мне нравишься, я тебя беру в команду». И это сыграло роль. А мне обидно, что нашей информации не так доверяли. Выходит, сборная России в первом матче на чемпионате мира, всех трёх центральных хавов Головина, Газинского и Зобнина я приглашал в «Зенит», но их не взяли. Одного вообще не вызвали, другого забраковали, что медленный, а третьего назвали тягучим.
Но Головин, которого привезли в ЦСКА, полгода с ними не подписывал контракт. Ему там не нравилось. Я поехал на чемпионат Европы, где выступала сборная России Дмитрия Хомухи. Подошёл к Головину: «Саша, давай к нам? Я же тебя, помнишь, приглашал». Что ответил Головин? «Сергей Владимирович, вы мне обещали. Я год ждал приглашения из «Зенита», и никто мне не позвонил», — приводит слова Ломакина «Спорт день за днём».
- 11 сентября 2023
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