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Радимов — о Газзаеве: все знают, с чьим управлением связаны беды «Алании»

Радимов — о Газзаеве: все знают, с чьим управлением связаны беды «Алании»
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Бывший футболист сборной России и «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением на тему связи проблем владикавказской «Алании», выступающей в Мелбет Первой лиги, с её экс-президентом Валерием Газзаевым.

«Сегодня прочитал и поразился словам Валерия Газзаева про «Аланию». То, что в республике богатые футбольные традиции, все и так знают, но ещё там все знают, с чьим управлением связаны беды клуба и многолетние тянущиеся долги, с которыми Газзаев оставил «Аланию». Люди всё знают и понимают, и их не обманешь.

Слышал, что не так давно был выставочный матч звёзд осетинского футбола, на который Валерия Георгиевича просто не позвали. Или другой случай, когда на турнире по вольной борьбе во Владикавказе диктор объявил, что в зале присутствует Газзаев, а народ начал его освистывать так, что он убежал из зала.

Правды нынче и так мало в нашем мире, но народ не обманешь, он понимает, из-за кого у «Алании» до сих пор тянутся проблемы и после кого клуб пытаются восстановить. И тут фраза «лучше жевать, чем говорить» подходит как никогда!» — написал Радимов в своём телеграм-канале.

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