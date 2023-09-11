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Газзаев отреагировал на информацию о проблемах при строительстве стадиона «Алании»

Газзаев отреагировал на информацию о проблемах при строительстве стадиона «Алании»
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Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев отреагировал на информацию о проблемах при строительстве стадиона владикавказской «Алании».

«Команда ещё два года назад должна была играть в квалификации за попадание в РПЛ. «Алания» этого заслуживает! У клуба богатые традиции, амбиции. Всего шесть команд становились чемпионами России, «Алания» входит в их число. В этом сезоне команда опять лидирует.

Должна выйти с первого-второго места напрямую в РПЛ. Этот вопрос нужно задавать конкретно людям, которые отвечают за строительство стадиона. Игроки уже не первый сезон выполняют свою работу, чтобы попасть в РПЛ. К ним никаких вопросов нет», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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