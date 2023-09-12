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Осинькин высказался о положении Гарре в «Крыльях Советов»

Осинькин высказался о положении Гарре в «Крыльях Советов»
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Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о вингере Бенхамине Гарре.

«Опровержение дал сам Бенхамин вместе со своим отцом. И даже непонятно, кто там комментировал. Но мне не надо было какое-то расследование проводить. Я вижу, как он тренируется, как он работает, как он относится к делу. Очень надеюсь, что он останется игроком нашей команды. Что будет зимой – это зависит от многих факторов, в том числе от уровня его игры – сможет ли он его поддерживать или даже прогрессировать. Надеюсь, что мы все станем только лучше.

Получается, клуб немного меняется и уже может не отпускать лидеров? Да, конечно, мы имеем такую возможность, но не со всеми футболистами. Практически у всех сейчас в России есть какие-то опции выкупа. У нас была возможность его удержать. Мы верим, что он может прогрессировать и быть ещё более востребованным. Поэтому сегодня он с нами. Я лично не видел интереса ПАОКа, хотя читал, как и о некоторых других клубах», – приводит слова Осинькина Metaratings.

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