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Бенхамин Гарре признан лучшим игроком РПЛ в июле и августе

Бенхамин Гарре признан лучшим игроком РПЛ в июле и августе
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Полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре стал обладателем награды лучшему игроку РПЛ по итогам июля и августа. Об этом сообщил официальный сайт РПЛ.

Гарре входил в пятёрку номинантов вместе с Матео Кассьеррой («Зенит»), Тео Бонгонда («Спартак»), Матвеем Сафоновым («Краснодар») и Константином Тюкавиным («Динамо»). Аргентинец стал лучшим в голосованиях экспертов. В голосовании болельщиков первое место занял Кассьерра.

Бенхамин Гарре провёл пять матчей, а после получил травму. В каждом из них он совершал результативное действие. Полузащитник забивал в ворота «Ахмата», «Динамо» и «Рубина», в играх с «Ростовом» и «Локомотивом» оформил голевые передачи.

Как голосовали болельщики:

Матео Кассьерра – 37,57%.
Константин Тюкавин – 24,95%.
Матвей Сафонов – 21,62%.
Бенхамин Гарре – 10,19%.
Тео Бонгонда – 5,67%.

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