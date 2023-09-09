Бенхамин Гарре признан лучшим игроком РПЛ в июле и августе

Полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре стал обладателем награды лучшему игроку РПЛ по итогам июля и августа. Об этом сообщил официальный сайт РПЛ.
Гарре входил в пятёрку номинантов вместе с Матео Кассьеррой («Зенит»), Тео Бонгонда («Спартак»), Матвеем Сафоновым («Краснодар») и Константином Тюкавиным («Динамо»). Аргентинец стал лучшим в голосованиях экспертов. В голосовании болельщиков первое место занял Кассьерра.
Бенхамин Гарре провёл пять матчей, а после получил травму. В каждом из них он совершал результативное действие. Полузащитник забивал в ворота «Ахмата», «Динамо» и «Рубина», в играх с «Ростовом» и «Локомотивом» оформил голевые передачи.
Как голосовали болельщики:
Матео Кассьерра – 37,57%.
Константин Тюкавин – 24,95%.
Матвей Сафонов – 21,62%.
Бенхамин Гарре – 10,19%.
Тео Бонгонда – 5,67%.
- 9 сентября 2023
-
12:08
-
12:00
-
11:58
-
11:48
-
11:37
-
11:30
-
11:24
-
11:13
-
11:05
-
10:55
-
10:46
-
10:45
-
10:44
-
10:31
-
10:28
-
10:28
-
10:15
-
10:06
-
10:00
-
09:57
-
09:49
-
09:46
-
09:34
-
09:28
-
09:24
-
09:20
-
09:15
-
09:14
-
09:14
-
08:45
-
08:31
-
08:30
-
08:10
-
08:00
-
07:50