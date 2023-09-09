Бенхамин Гарре признан лучшим игроком РПЛ в июле и августе

Полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре стал обладателем награды лучшему игроку РПЛ по итогам июля и августа. Об этом сообщил официальный сайт РПЛ.

Гарре входил в пятёрку номинантов вместе с Матео Кассьеррой («Зенит»), Тео Бонгонда («Спартак»), Матвеем Сафоновым («Краснодар») и Константином Тюкавиным («Динамо»). Аргентинец стал лучшим в голосованиях экспертов. В голосовании болельщиков первое место занял Кассьерра.

Бенхамин Гарре провёл пять матчей, а после получил травму. В каждом из них он совершал результативное действие. Полузащитник забивал в ворота «Ахмата», «Динамо» и «Рубина», в играх с «Ростовом» и «Локомотивом» оформил голевые передачи.

Как голосовали болельщики:

Матео Кассьерра – 37,57%.

Константин Тюкавин – 24,95%.

Матвей Сафонов – 21,62%.

Бенхамин Гарре – 10,19%.

Тео Бонгонда – 5,67%.