Защитник «Реала» Карвахаль назвал трёх лучших футболистов, с которыми он играл

Защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Даниэль Карвахаль назвал трёх лучших футболистов, с которыми ему довелось поиграть в течение карьеры.

«Криштиану, Серхио Рамос и Лука Модрич. Когда эти люди разговаривают с тобой, ты должен держать в напряжении все пять чувств. Когда они что-то объясняют, ты должен делать заметки. Вы видите, как они приходят в 6 утра и начинают тренироваться… это невероятно. Луке удалось вывести такую маленькую страну в финал чемпионата мира. Они перешли в «Реал», находясь на пике своих возможностей. Просто невероятно то, как они всех побеждали», — приводит слова Карвахаля Marca.

Напомним, в нынешнем сезоне Ла Лиги испанский защитник принял участие в четырёх матчах, в которых отметился одной результативной передачей.

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