Карвахаль: пока в «Реале», никогда не видел такой быстрой адаптации, как у Беллингема

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль оценил быструю адаптацию к новому чемпионату партнёра по команде Джуда Беллингема.
«Адаптация Беллингема? Я не был во время адаптации в команде таких игроков, как Роналду или Рамоса, но с тех пор как я здесь, я никогда не видел такой быстрой адаптации, как у Джуда. Не только на поле, где нужны очень высокие результаты, но и в раздевалке в отношениях с партнёрами по команде», – приводит слова Беллингема Madrid Xtra.
Напомним, английский футболист был признан лучшим игроком августа в Ла Лиге. 20-летний игрок мадридского клуба забил пять мячей в составе «сливочных» в прошедших четырёх играх чемпионата Испании по футболу. «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании по футболу с 12 очками. Команда из Мадрида победила во всех четырёх матчах.
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