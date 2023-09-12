Тимощук — о Марио Фернандесе: понимаю, почему многих раздражает его переход в «Зенит»

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о переходе в стан сине-бело-голубых защитника Марио Фернандеса.
«Я понимаю, почему многих так раздражает его переход. Но я оцениваю его лишь как огромного профессионала своего дела. Он очень много работает, приходит одним из первых, уходит одним из последних.
Что думаю о его забеге со скамейки запасных при праздновании гола в ворота ЦСКА? Не понимаю, почему все так это обсуждают. В других матчах, бывает, вся скамейка выбегает праздновать гол. Никакой реакции на это нет, все понимают, что это эмоции, так люди радуются», — приводит слова Тимощука «Советский спорт».
Напомним, 32-летний Фернандес выступал за ЦСКА на протяжении 10 лет (с 2012 по 2022 год). Правый защитник сыграл за армейцев в 329 матчах, забил 11 голов и сделал 47 результативных передач.
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