Тимощук — об Изидоре: уверен, он принесёт пользу «Зениту»

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о нападающем Вильсоне Изидоре, присоединившемся к сине-бело-голубым на правах аренды.
«Как оценить этот трансфер? Посмотрим. У нас сейчас выходные, поэтому мы соберёмся и увидим, в каком он состоянии и в какой форме. В любом случае мы знаем его качества. Если было принято такое решение, значит, игрок нам нужен. Я уверен, он принесёт пользу команде.
Главное, чтобы он понял нашу философию, в «Зените» нет места равнодушным, у нас все с характером. Обсуждали ли с Семаком Вильсона? Не успели ещё. Я об этом узнал только тогда, когда на матч памяти Цымбаларя ехал. Мы пока ещё не общались. Вернусь в Петербург, обсудим расклады, что и как», — приводит слова Тимощука издание «Советский спорт».
- 12 сентября 2023
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