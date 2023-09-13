Кубок России, 13 сентября: расписание матчей игрового дня
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Сегодня, 13 сентября, состоятся матчи 1/64 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Программа игрового дня состоит из 12 матчей.
Матчи Пути регионов Фонбет Кубка России 13 сентября:
- 12:00 мск. «Динамо» Владивосток — «Динамо» Барнаул;
- 15:00 мск. «Динамо» Вологда — «Текстильщик»;
- 16:00 мск. «Биолог-Новокубанск» — «Динамо» Ставрополь;
- 16:00 мск. «Химик» Дзержинск — «Рязань»;
- 16:30 мск. «Форте» — «Салют» Белгород;
- 17:00 мск. «Ротор» — «Легион Динамо»;
- 17:00 мск. «Дружба» — «СКА Ростов-на-Дону»;
- 17:15 мск. «Волга» Ульяновск — «Уфа»;
- 18:00 мск. «Динамо-Брянск» — «Калуга»;
- 18:30 мск. «Луки-Энергия» — «Динамо» Санкт-Петербург;
- 19:00 мск. «Леон Сатурн» — «Химик-Август»;
- 19:30 мск. «Велес» — «Знамя Труда».
Отметим, что разбиение Кубка России на две части сетки впервые произошло в прошлом сезоне. Команды из Российской Премьер-Лиги выступают в отдельном турнире, вылетающие из него потом играют в Пути регионов.
В прошлом розыгрыше Кубка России победителем стал московский ЦСКА. В решающем матче армейцы в серии 11-метровых ударов одолели «Краснодар» (1:1, 6:5 по пенальти).
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