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Солдатенков: Катар был физически готов к матчу со сборной России — было тяжело

Солдатенков: Катар был физически готов к матчу со сборной России — было тяжело
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Защитник «Крыльев Советов» и сборной России Александр Солдатенков подвёл итоги товарищеского матча с национальной командой Катара (1:1).

«Катар физически хорошо готов. Может быть, каких-то компонентов и техники не очень хватает. Но на самом деле игра была нелёгкая. Было достаточно тяжело с ними», — сказал Солдатенков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

С 4 по 12 сентября прошёл сбор национальной команды России, она была разделена на две группы. В первую вошли футболисты не старше 23 лет, которые провели две товарищеские встречи с олимпийской сборной Египта (1:1 и 1:2). Вторая группа команды России сыграла вничью со сборной Катара (1:1). Помощник главного тренера сборной России Виктор Онопко рассказал, что Пиняев был заменён во втором матче с олимпийской сборной Египта из-за повреждения.

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