«Болельщиков можно понять». Александр Солдатенков — о критике сборной России
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Защитник «Крыльев Советов» Александр Солдатенков высказался о критике сборной России со стороны болельщиков, а также заявил, что игрокам небезразлична игра за собственную национальную команду.
«Думаю, что критику сборной России со стороны болельщиков можно понять. Сейчас тяжёлая ситуация в стране. Даже не знаю, что ответить.
Игрокам сборная небезразлична? Думаю, если бы кому-то сборная была безразлична, то сюда бы не приезжали. Сказали бы, что травма, — и всё», — сказал Солдатенков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Вчера, 12 сентября, сборная России провела товарищеский матч со сборной Катара. Команды сыграли вничью со счётом 1:1. В концовке встречи Солдатенков сравнял счёт.
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