Сафонов: Галицкий любит спорить, против него тяжело отстаивать свою точку зрения

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал о президенте «быков» Сергее Галицком, а также высказался о тактике игры вратаря при пенальти.
«Галицкий говорит всегда глубоко. Спорить любит, но с ним тяжело это делать. Против него тяжело отстаивать свою точку зрения. Последний разговор с ним был про пенальти. Мы вспоминали, что, когда я был в академии, Сергей Николаевич пришёл после серии с «Ростовом» в финале Кубка. Он пришёл и сказал, что вратари теперь должны стоять на реакцию. Это нереально? Если по центру стоишь – реально. В академии это делать проще, так как мяч летит не так быстро, но и у вратарей скорости другие.
Скажу честно: в академии все вратари плевались, что нельзя гадать. Ты стоишь по центру, нападающий бьёт в угол, и ты пытаешься за ним успеть. Ты, естественно, не успеваешь. Проблема в том, что это было очень строго. Помню момент через полгода после того, как ввели это правило: в игре мне бьют пенальти, а я непроизвольно завалился в угол. Я не угадал – залетело в другую сторону. Если ты угадал и отбил – тебе никто ничего не скажет. А если заваливаешься в один угол, а мяч летит в другой – это проблема. Помню, как после этого момента весь второй тайм думал: не уберут ли тренера, не уберут ли меня? Могли оштрафовать. В академии от пенальти стрессовали больше вратари, чем нападающие», – сказал Сафонов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
- 13 сентября 2023
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