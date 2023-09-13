«Привозы» — обыденное дело». Вратарь «Краснодара» Сафонов — о своих ошибках

Голкипер «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов поделился мнением относительно того, как он относится к совершаемым им ошибкам во время матчей.

«Привозы» – обыденное дело (смеётся). У меня сложилось мнение, что, если ты «привёз» в матче, то лучшее, что ты можешь сделать, – это не «привезти» ещё. Я концентрируюсь на том, чтобы не сделать хуже. Когда всё плохо, зачем делать ещё хуже? Я понимаю, что должен думать об игре, а о «привозе» – уже когда-нибудь потом. Не всегда получается, но я стараюсь сконцентрироваться на том, что игра продолжается и будут ещё моменты, где я должен выручить.

Когда это происходит на дистанции из нескольких матчей, настраиваться тяжело. Я просто не понимал, что со мной происходит. Голова у меня была чиста, все мысли были чисты. Было четыре матча таких неудачных, где можно было докопаться до голов. И это было вполне справедливо», – сказал Сафонов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».