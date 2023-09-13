Канчельскис: нашим игрокам надо уезжать в Европу, Головин на порядок сильнее остальных

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался об уровне игроков сборной России. Также специалист заявил, что российским футболистам следует уезжать в европейские чемпионаты.

«Уровень игроков сборной России упал. Карпин говорит правильные вещи: футболистам, чей уровень мастерства это позволяет, надо пробовать переходить в европейские клубы. Другое дело, что в России таких игроков можно пересчитать по пальцам.

Не могу сказать, что РПЛ — очень слабая лига, но уровень конкуренции с топ-7 лиг Европы сейчас даже сравнивать бесполезно. Приезжает Головин из Франции, и он на голову сильнее остальных. Нужно стремиться к лучшим», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Во вторник, 12 сентября, сборная России в гостях сыграла вничью с Катаром (1:1) в товарищеском матче. Единственный гол россиян на счету защитника «Крыльев Советов» Александра Солдатенкова.