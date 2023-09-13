Канчельскис: нашим игрокам надо уезжать в Европу, Головин на порядок сильнее остальных

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался об уровне игроков сборной России. Также специалист заявил, что российским футболистам следует уезжать в европейские чемпионаты.
«Уровень игроков сборной России упал. Карпин говорит правильные вещи: футболистам, чей уровень мастерства это позволяет, надо пробовать переходить в европейские клубы. Другое дело, что в России таких игроков можно пересчитать по пальцам.
Не могу сказать, что РПЛ — очень слабая лига, но уровень конкуренции с топ-7 лиг Европы сейчас даже сравнивать бесполезно. Приезжает Головин из Франции, и он на голову сильнее остальных. Нужно стремиться к лучшим», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».
Во вторник, 12 сентября, сборная России в гостях сыграла вничью с Катаром (1:1) в товарищеском матче. Единственный гол россиян на счету защитника «Крыльев Советов» Александра Солдатенкова.
- 13 сентября 2023
-
19:46
-
19:43
-
19:30
-
19:29
-
19:23
-
19:16
-
19:12
-
19:00
-
18:57
-
18:52
-
18:47
-
18:41
-
18:36
-
18:26
-
18:17
-
18:13
-
18:10
-
18:05
-
17:58
-
17:54
-
17:43
-
17:39
-
17:34
-
17:30
-
17:23
-
17:19
-
17:19
-
17:14
-
17:03
-
17:00
-
16:52
-
16:47
-
16:42
-
16:32
-
16:28