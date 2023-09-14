Карпин: у сборной России стоит задача выигрывать товарищеские матчи

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о задачах национальной команды на товарищеские матчи.

«Задача выигрывать товарищеские матчи, естественно, стоит. Если выходишь на поле, как может не стоять задача выигрывать? Давайте так: Джикию поменяли во втором тайме, чтобы он не получил травму. Если бы была официальная игра, то не поменяли бы. Рисковать здоровьем игроков – такой задачи точно не стоит на данный момент.

В случае с Пиняевым я привёл пример. Почему так возбудился доктор «Локомотива» — я не знаю. Значит, дыма без огня не бывает. Я сказал: «Допустим, Пиняев». Привёл пример. Если у нас в «Ростове» сейчас будет похожая ситуация, то он будет играть, даже с риском травмы. В сборной, если потягивание или недомогание какое-то, этого не будет. Вот и всё. Поэтому, почему возбудился доктор «Локомотива» — это большой вопрос», — сказал Карпин в видео на You-Tube-канале «Это футбол, брат!»

С 4 по 12 сентября прошёл сбор национальной команды России, она была разделена на две группы. В первую вошли футболисты не старше 23 лет, которые провели две товарищеские встречи с олимпийской сборной Египта (1:1 и 1:2). Вторая группа — основная сборная России — сыграла вничью со сборной Катара (1:1).