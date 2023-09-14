ФИФА объявила претендентов на звание лучшего вратаря года

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила претендентов на звание лучшего вратаря 2023 года в мужском футболе.

В список номинантов премии The Best вошли пять вратарей:

Яссин Боно («Севилья»/«Аль-Хиляль», сборная Марокко);

(«Севилья»/«Аль-Хиляль», сборная Марокко); Тибо Куртуа («Реал» Мадрид, сборная Бельгии);

(«Реал» Мадрид, сборная Бельгии); Эдерсон («Манчестер Сити», сборная Бразилии);

(«Манчестер Сити», сборная Бразилии); Андре Онана («Манчестер Юнайтед», сборная Камеруна);

(«Манчестер Юнайтед», сборная Камеруна); Марк-Андре тер Штеген («Барселона», сборная Германии).

Победитель определится по итогам голосования среди болельщиков, журналистов, капитанов и тренеров сборных.

Отметим, что в прошлом году обладателем награды стал голкипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес. В составе сборной Аргентины он выиграл чемпионат мира — 2022.