ФИФА объявила претендентов на звание лучшего вратаря года
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Международная федерация футбола (ФИФА) объявила претендентов на звание лучшего вратаря 2023 года в мужском футболе.
В список номинантов премии The Best вошли пять вратарей:
- Яссин Боно («Севилья»/«Аль-Хиляль», сборная Марокко);
- Тибо Куртуа («Реал» Мадрид, сборная Бельгии);
- Эдерсон («Манчестер Сити», сборная Бразилии);
- Андре Онана («Манчестер Юнайтед», сборная Камеруна);
- Марк-Андре тер Штеген («Барселона», сборная Германии).
Победитель определится по итогам голосования среди болельщиков, журналистов, капитанов и тренеров сборных.
Отметим, что в прошлом году обладателем награды стал голкипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес. В составе сборной Аргентины он выиграл чемпионат мира — 2022.
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