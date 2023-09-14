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ФИФА объявила имена номинантов на премию лучшему игроку года

ФИФА объявила имена номинантов на премию лучшему игроку года
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ФИФА назвала имена 12 футболистов, претендующих на награду The Best Men’s Player по итогам 2023 года.

В число претендентов вошли Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), Марсело Брозович («Интер» — «Ан-Наср»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити» — «Барселона»), Эрлинг Холанд, Родри (оба — «Манчестер Сити»), Хвича Кварацхелия («Наполи»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лионель Месси («ПСЖ» — «Интер Майами»), Виктор Осимхен («Наполи»), Деклан Райс («Вест Хэм» — «Арсенал») и Бернарду Силва («Манчестер Сити»).

Действующим обладателем премии The Best Men’s Player является аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси. Победителя определят по итогам голосования среди болельщиков, журналистов, капитанов и тренеров сборных.

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