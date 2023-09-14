Канчельскис: лимит на легионеров — вредоносная программа

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о лимите на легионеров в Российской Премьер-Лиге.

«Уровень чемпионата поможет поднять отмена лимита на легионеров. Сейчас, правда, есть сложности с приглашением иностранцев, но если смотреть на ситуацию глобально, то лимит — вредоносная программа. Ничего хорошего лимит российским футболистам не даёт. Он даёт им только гарантированное место в составе», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

На данный момент в РПЛ установлено правило, согласно которому на поле могут находиться максимум восемь легионеров одновременно, а в заявке — 13. Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин высказал своё мнение о падении уровня чемпионата России.