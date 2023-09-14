Представитель РФС Мирзоян: пригласить Карпина на заседание? Это больше похоже на склоку

Член комитета сборных команд Российского футбольного союза Александр Мирзоян прокомментировал слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о возможной приостановке карьеры.
«У меня нет опасений насчёт того, что сборная может остаться без тренера. Уйдёт Карпин – придёт другой.
Кто в перспективе может заменить Карпина? Подождите. Вы немного должны понимать, что у нас есть большой тренерский цех. Это всё решится, когда будет какая-то кандидатура. Её рассмотрят. Карпин вообще хочет закончить? Значит, придёт другой тренер. До Карпина же кто-то был, правильно? Подождём – увидим. Сборная не останется без тренера.
Стоит ли вызвать Карпина, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию? Мы такими делами не занимаемся. Когда наш председатель Никита Симонян нам скажет, при этом будут накопившиеся вопросы — тогда мы посмотрим. А вызывать Карпина… Вы говорите не о футболе, а о каких-то склоках», — приводит слова Мирзояна «РБ Спорт».
- 14 сентября 2023
-
20:11
-
19:58
-
19:43
-
19:40
-
19:23
-
19:08
-
19:04
-
18:50
-
18:50
-
18:46
-
18:34
-
18:27
-
18:26
-
18:10
-
17:43
-
17:43
-
17:40
-
17:39
-
17:28
-
17:27
-
17:20
-
17:00
-
16:51
-
16:48
-
16:47
-
16:32
-
16:29
-
16:20
-
16:16
-
16:16
-
16:10
-
16:04
-
16:02
-
16:00
-
15:52