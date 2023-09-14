Представитель РФС Мирзоян: пригласить Карпина на заседание? Это больше похоже на склоку

Член комитета сборных команд Российского футбольного союза Александр Мирзоян прокомментировал слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о возможной приостановке карьеры.

«У меня нет опасений насчёт того, что сборная может остаться без тренера. Уйдёт Карпин – придёт другой.

Кто в перспективе может заменить Карпина? Подождите. Вы немного должны понимать, что у нас есть большой тренерский цех. Это всё решится, когда будет какая-то кандидатура. Её рассмотрят. Карпин вообще хочет закончить? Значит, придёт другой тренер. До Карпина же кто-то был, правильно? Подождём – увидим. Сборная не останется без тренера.

Стоит ли вызвать Карпина, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию? Мы такими делами не занимаемся. Когда наш председатель Никита Симонян нам скажет, при этом будут накопившиеся вопросы — тогда мы посмотрим. А вызывать Карпина… Вы говорите не о футболе, а о каких-то склоках», — приводит слова Мирзояна «РБ Спорт».