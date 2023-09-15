Скира: Гюнтер отклонил предложения от трёх клубов в сентябре

В сентябре защитник итальянской «Вероны» Корай Гюнтер отклонил предложения по переходу от трёх клубов: московского ЦСКА, турецкого «Бешикташа» и «Динамо» из Загреба, сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».

По информации источника, футболист принял решение остаться в «Вероне», даже несмотря на то что не входит в планы главного тренера клуба Марко Барони.

29-летний Гюнтер играет за «Верону» с 2019 года. Прошлый сезон немец провёл в аренде в «Сампдории». В 24 матчах в составе генуэзского клуба Гюнтер забил один гол и отдал одну результативную передачу. Контракт защитника с «Вероной» рассчитан до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 3,5 млн. Корай имеет в своём активе 35 матчей за молодёжные сборные Германии различных возрастов.