Сёмин: Эракович, Фернандес и Изидор — не те фигуры, которые могли бы усилить «Зенит»

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин высказался о трансферной кампании «Зенита» минувшим летом. По его мнению, новички сине-бело-голубых — это не те футболисты, которые реально могут усилить команду.

«Зенит» ослабил «Локомотив», ЦСКА и «Спартак»? Эракович, Изидор и Фернандес — это не те фигуры, которые могли бы усилить «Зенит». Только время покажет, соответствуют ли уровню «Зенита» эти игроки или нет. У Зенита достаточно хороших игроков. Время покажет, смогут ли они постоянно играть в стартовом составе и играть на ведущих ролях, как делал это Малком», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, «Зенит» выиграл пять последних сезонов Российской Премьер-Лиги.