Главные сюжеты летнего трансферного окна в РПЛ

14 сентября в РПЛ закрылось трансферное окно. Теперь у клубов есть возможность регистрировать новичков, у которых статус свободных агентов. А мы же пока вспомним главные трансферные сюжеты в нашем футболе.
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Захарян наконец-то уехал в Европу
Очень приятно, что Арсен реализовал свою мечту и уехал в сильный европейский чемпионат. Хотя на каком-то этапе казалось, что сделка сорвётся, а Захарян останется в «Динамо». Год назад полузащитник так и не уехал в «Челси», а этим летом отпал вариант с «Лацио». Ближе к концу трансферного окна Захарян оказался в «Реале Сосьедад», хотя и там всё было не так гладко. Переговоры проходили непросто, но всё завершилось благополучно. Арсен уже дважды выходил на поле в матчах за новый клуб, хотя пока его выпускают лишь в концовках. С другой стороны, вряд ли кто-то ожидал, что россиянину сразу доверят место в основе. В сентябре у Захаряна появится возможность выйти на поле в Лиге чемпионов, тем более что Арсена включили в заявку на турнир.
Кузяев уехал в топ-чемпионат, но его выбор удивил многих
Далер всё-таки доехал до топ-лиги, хотя и сделал это уже в 30-летнем возрасте. Многократный чемпион России покинул лучший клуб страны и перешёл в «Гавр». Выбор Кузяева удивил, ведь он оказался в достаточно скромном клубе. «Гавр» ещё год назад играл во втором дивизионе чемпионата Франции, а его нынешний состав по стоимости занимает предпоследнее место в Лиге 1. Сложно представить, что такой клуб поборется за место в еврокубках, хотя в футболе всякое бывало. Кузяев неплохо смотрится на старте сезона. Он забил уже два мяча, а команда пока находится в середине таблицы.
«Зенит» продал лучшего футболиста прошлого сезона РПЛ
Чемпион России остался без лучшего бомбардира — Малком укатил в Саудовскую Аравию. С одной стороны, «Зенит» остался без одного из лидеров команды и лучшего футболиста прошлого сезона в РПЛ. С другой стороны, «Аль-Хиляль» предложил за бразильца с российским паспортом € 60 млн. Понятно, что от таких предложений не отказываются. Похоже, это тот случай, когда выиграли все. «Зенит» получил огромную компенсацию, а сам Малком — жирный контракт. Он уже вовсю набивает статистику в Саудовской Аравии, а болельщики «Зенита» ждут возможности попрощаться с крутым легионером. Малком ещё вернётся в Санкт-Петербург, по крайней мере, так говорит генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев. Но пока у бразильца очень плотный график.
ЦСКА с «Динамо» получили помощь от легионеров
Чилиец Давила переехал в Россию из чемпионата Мексики. Оттуда прилетел и Луис Чавес, который подписал контракт с «Динамо». Любопытно, что обоих новичков взяли по оригинальной формуле. Из-за санкций ни ЦСКА, ни «Динамо» не могли перевести деньги за трансферы. Пришлось переводить деньги игрокам, чтобы они выкупили свой контракт. «Я впервые сталкиваюсь с таким в своей карьере, — сказал Давила после перехода. — Но это был единственный способ, чтобы трансфер состоялся. Единственный легальный путь».
ЦСКА продал нескольких дорогих игроков
О Медине мы уже писали выше. Хорхе Карраскаль тоже не нашёл общего языка с главным тренером армейцев Владимиром Федотовым. В итоге ЦСКА продал футболиста в «Динамо». За двух южноамериканских легионеров армейцы выручили € 9,5 млн, а ещё € 4,5 млн получили за переход Бактиёра Зайнутдинова в «Бешикташ». Любопытно, что ЦСКА продал двух футболистов в клубы-конкуренты, но при этом армейцев не обделили компенсацией. Кстати, сами красно-синие активизировались только ближе к концу трансферного окна и приобрели сразу несколько южноамериканских новичков. Келлвена купили в оборону, а Виктора Давилу — в нападение. А уже на «флажке» ЦСКА согласовал сделку по защитника Веллингтону, но бразилец провалил медосмотр.
Медина вошёл в историю, таких переходов не было с 90-х годов
Окей, в теории можно было предположить, что Фернандес окажется в «Зенита». Но кто-то вообще думал, что футболист ЦСКА перейдёт в «Спартак»? Хесус Медина вошёл в историю, ведь таких переходов не было с 90-х годов прошлого столетия. Обычно после таких вещей люди говорят что-то в духе: «Теперь я видел всё». Надо сказать, что ЦСКА продал в «Спартак» не какого-то ноунейма, а всё-таки футболиста стартового состава. Главный тренер армейцев Владимир Федотов потом скажет, что Медина так и не осознал значимость противостояния ЦСКА и «Спартака». С другой стороны, стоит ли упрекать в этом легионера, который играет в России всего полтора года?
Марио Фернандес вернулся в Россию, но не в ЦСКА
Согласитесь, ещё несколько месяцев назад было нереально представить Фернандеса в форме любого другого российского клуба, кроме ЦСКА. Теперь же игрока освистывают на стадионе армейцев, а сам Марио после гола «Зенита» демонстративно совершает забег от скамейки запасных до углового флажка. Фернандес отыграл 10 лет в ЦСКА, заслуженно наиграл на звание легенды клуба, а в 2023-м приехал на «ВЭБ-Арену» как футболист другого клуба. Как только Марио стал свободным агентом, мало кто сомневался, что он не вернётся в ЦСКА. Но он выбрал другой путь, чем разозлил фанатов армейцев.
«Спартак» потратил больше € 20 млн, но так и не взял нападающего
Эти летом «Спартак» активно поработал на трансферном рынке. Красно-белые купили Тео Бонгонда, Олега Рябчука, Хесуса Медину и Срджана Бабича. На всех новичков красно-белые потратили в общей сложности € 24 млн. «Зенит», кстати, раскошелился на € 25 млн с учётом Педро, который пока по-прежнему играет в Бразилии. Но «Спартак» так и не взял нового нападающего. Хотя при этом расстался с Бальде Кейта и Шамаром Николсоном — оба уехали в аренду. Логичный шаг с учётом того, что у обоих было минимум игрового времени. Однако московский клуб не взял никого вместо них. Вот и получается, что красно-белые остались только с Александром Соболевым. Конечно, есть ещё молодой Павел Мелёшин, но он пока не впечатляет.
Изидор со скандалом перешёл из «Локомотива» в «Зенит»
Вильсон Изидор был недоволен игровым временем в «Локомотиве» и задумался о смене обстановки. Понятное желание, но Изидор поступил довольно странно. Самовольно улетел во Францию и там даже прошёл медосмотр. для «Метца». «Локомотив» не устроили условия сделки, и клуб попросил Изидора вернуться в Россию. Но тот отказался, а через несколько дня позировал с футболкой «Зенита». После перехода француз сказал, что не считает себя предателем, хотя у некоторых фанатов московского клуба другое мнение. На всякий случай скажем, что «Локомотив» и «Зенит» сыграют друг с другом в Москве в конце года.
Сперцян пока остаётся в России
Захарян уехал в Европу, а вот Эдуард Сперцян — пока нет. «Аяксу» очень интересен футболист сборной Армении, но сделка не состоялась. Технический директор амстердамского клуба Свен Мислинтат заявил, что Сперцян мог бы стать для «Аякса» кем-то вроде Кевина Де Брёйне в «Манчестер Сити». На вопрос, почему нидерландский клуб не приобрёл игрока, директор «Аякса» ответил следующее: «Мы не подписали Сперцяна, потому что он играет в России. Футболистов такого уровня за такие деньги просто не найти». Пока Сперцяну стоит забыть об «Аяксе», но в будущем он наверняка получит новые предложения от других клубов.
«Зенит» не нашёл замену Малкому
«Зенит» так и нашёл замену Малкому. Да, российский клуб получил приличную компенсацию, но так и не приобрёл футболиста со схожими данными. При этом в прессе регулярно появлялась информация о том или ином потенциальном кандидате. «Зениту» был интересен вариант с Давидом Нересом, однако «Бенфика» запросила за игрока больше денег, чем предлагал «Зенит». Да и сам Нерес не планировал переезжать в Россию. В «Зенит» отправляли Дженгиза Ундер, однако в итоге тот оказался в «Фенербахче». Было еще несколько кандидатов, однако все эти слухи ни к чему не привели.
- 15 сентября 2023
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