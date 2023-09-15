Главные сюжеты летнего трансферного окна в РПЛ

14 сентября в РПЛ закрылось трансферное окно. Теперь у клубов есть возможность регистрировать новичков, у которых статус свободных агентов. А мы же пока вспомним главные трансферные сюжеты в нашем футболе.

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