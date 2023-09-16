«ПСЖ» на своём поле уступил «Ницце» в матче 5-го тура Лиги 1
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Завершился матч 5-го тура французской Лиги 1, в котором «Пари Сен-Жермен» дома принимал «Ниццу». Игра проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и закончилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
В составе «Ниццы» блистал нигерийский нападающий Теремас Моффи, оформивший дубль и голевой пас на Гаэтана Лаборде. За «ПСЖ» дублем выстрелил Килиан Мбаппе, но этого оказалось недостаточно даже для ничьей.
Таким образом, «ПСЖ» потерпел первое поражение в чемпионате Франции и пропустил вперёд «Ниццу» в турнирной таблице Лиги 1. Команда Луиса Энрике занимает третье место, набрав восемь очков в пяти матчах. «Ницца» теперь вторая с девятью очками в активе. Лидирует в чемпионате «Монако» (10 очков).
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