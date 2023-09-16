Коло Муани высказался о своём дебюте за «ПСЖ»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Рандаль Коло Муани прокомментировал свой дебют в составе французской команды.

«Нам противостоял очень серьёзный соперник, показывающий хороший футбол и не проигрывавший в текущем сезоне. Не стоит забывать, что в нашей команде произошло много изменений, нам требуется время на адаптацию. Мы продолжим работать», – приводит слова Коло Муани журналист Адриен Гренье в соцсетях.

Напомним, завершился матч 5-го тура французской Лиги 1, в котором «ПСЖ» дома принимал «Ниццу». Игра проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и закончилась со счётом 3:2 в пользу гостей. Коло Муани отметился результативной передачей.

«ПСЖ» потерпел первое поражение в чемпионате Франции. Команда Луиса Энрике занимает третье место, набрав восемь очков в пяти матчах.