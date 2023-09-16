«Кубань» пополнилась бывшими игроками «Пари НН» и московского «Торпедо»

«Кубань» на своём официальном сайте объявила о приходе в команду полузащитников Альберта Шарипова и Богдана Рейхмена. Они будут играть за краснодарцев под номерами 73 и 9 соответственно.

Контракт «Кубани» с 30-летним Шариповым рассчитан до конца сезона. Последним клубом хавбека был «Пари НН». В прошлом сезоне он провёл за нижегородскую команду 22 матча и забил один гол. Ранее Шарипов выступал также за «Академию», «Тюмень», «Факел», «Томь», «Рубин», «Нефтехимик», «Ротор» и молодёжную сборную России. Всего на его счету 40 матчей в РПЛ.

21-летний Рейхмен подписал с «Кубанью» однолетний контракт с возможностью его продления ещё на год. Ранее правами на футболиста владело московское «Торпедо», за которое хавбек в прошлом сезоне сыграл восемь матчей в РПЛ и один в Кубке России. Вторую половину прошлого сезона Рейхмен провёл в аренде в «КАМАЗе». За клуб из Набережных Челнов он сыграл 13 матчей и забил один гол. Ранее полузащитник выступал в системе «Краснодара», и в том числе провёл четыре встречи за первую команду в чемпионате России.

«Кубань» занимает 17 место в Первой лиге с пятью очками после девяти матчей.