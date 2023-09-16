Тренер «Крыльев» Осинькин объяснил трансфер Ушакова в команду

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился впечатлениями от матча с московским ЦСКА и высказал свои мысли по поводу нападающего Егора Ушакова.

«Нам ещё не хватает умения играть на результат. Мы нарабатываем опыт взросления. Гол нелогичный пропустили.

Ушаков быстрый, взрывной игрок. Умеет играть в футбол, в стенки и забегания. Как только появилась возможность взять его в аренду, мы вступили в переговоры. Сейчас он делает первые шаги», — передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сегодняшняя встреча, прошедшая в рамках 8-го тура РПЛ, закончилась вничью со счётом 2:2. В составе самарцев отличились Николай Рассказов и Никита Салтыков, а в составе ЦСКА — Антон Заболотный и Фёдор Чалов.