Тренер «Крыльев» Осинькин объяснил трансфер Ушакова в команду
Поделиться
Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился впечатлениями от матча с московским ЦСКА и высказал свои мысли по поводу нападающего Егора Ушакова.
«Нам ещё не хватает умения играть на результат. Мы нарабатываем опыт взросления. Гол нелогичный пропустили.
Ушаков быстрый, взрывной игрок. Умеет играть в футбол, в стенки и забегания. Как только появилась возможность взять его в аренду, мы вступили в переговоры. Сейчас он делает первые шаги», — передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, сегодняшняя встреча, прошедшая в рамках 8-го тура РПЛ, закончилась вничью со счётом 2:2. В составе самарцев отличились Николай Рассказов и Никита Салтыков, а в составе ЦСКА — Антон Заболотный и Фёдор Чалов.
Комментарии
- 16 сентября 2023
-
16:35
-
16:31
-
16:28
-
16:26
-
16:17
-
16:16
-
16:11
-
16:02
-
15:55
-
15:46
-
15:45
-
15:42
-
15:30
-
15:29
-
15:18
-
15:15
-
15:02
-
14:53
-
14:39
-
14:37
-
14:30
-
14:27
-
14:25
-
14:20
-
14:12
-
14:07
-
14:05
-
14:00
-
13:55
-
13:42
-
13:37
-
13:30
-
13:30
-
13:22
-
13:13
Партнерский контент