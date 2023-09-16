Роналду подаст в суд на «Ювентус» за невыплату зарплаты во время пандемии

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду решил подать в суд на итальянский «Ювентус» за невыплату зарплаты во время пандемии, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, португалец хочет получить со своего бывшего клуба € 19,9 млн, которые были заморожены по обоюдному соглашению на время карантина. Криштиану уже обратился в прокуратуру Турина.
«Ювентус» во время пандемии COVID-19 совершил два зарплатных манёвра — в 2020 и 2021 годах: первый был коллегиальным и касался всей команды плюс тренера, второй же обсуждался индивидуально с каждым игроком. Сезонная зарплата Криштиану Роналду в итальянском клубе составляла € 31 млн после вычета налогов.
38-летний футболист выступал за «Ювентус» с 2018 по 2021 год. За это время он принял участие в 98 матчах и забил 81 гол.
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