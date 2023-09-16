Аршавин — о промахе Ильина: всё сделал как я, кроме последнего. Я так не умею

Бывший игрок сборной России и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин высказался о промахе футболиста грозненского «Ахмата» Владимира Ильина с двух метров по пустым воротам в матче с «Краснодаром».

«Он всё сделал супер: переложил, подождал… Я только хотел сказать, что всё сделал как я. Ну, кроме последнего. Так я не умею», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 16 сентября, состоялся матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги между грозненским «Ахматом» и «Краснодаром». Игра проходила на стадион «Ахмат-Арена» в Грозном. Встреча завершился вничью со счётом 1:1. После этой игры в активе «Ахмата» стало 11 очков. Команда идёт на девятом месте. «Краснодар» единоличный лидер чемпионата с 18 очками.