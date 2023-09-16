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Хохлов: отставка из «Сочи»? Скоро всё узнаете

Хохлов: отставка из «Сочи»? Скоро всё узнаете
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Главный тренер футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Хохлов рассказал о своём будущем в команде.

«Останусь ли в клубе? Скоро всё узнаете. Есть официальный сайт команды», — передаёт слова Хохлова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, сегодня, 16 сентября, прошёл матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и «Сочи» из одноимённого города. Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. «Спартак» минимально обыграл «Сочи» со счётом 1:0.

После результата сегодняшнего матча «Сочи» остался на прежней позиции, занимая 12-е место в турнирной таблице чемпионата с шестью очками после восьми сыгранных матчей. В последних шести встречах в рамках чемпионата «Сочи» под руководством Хохлова смог одержать лишь одну победу, проиграв во всех оставшихся матчах.

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