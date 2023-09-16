Хохлов: как реагирует Ротенберг на результаты «Сочи»? Спросите у него

Главный тренер футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Хохлов высказался о матче 8-го тура со «Спартаком», а также о реакции президента команды Бориса Ротенберга на результаты сочинцев.

«Понимали, в какой футбол будет играть «Спартак». Нельзя сказать, что мы увидели что-то, чего не ожидали. Просто они были быстрее в скорости.

С Ротенбергом мы общаемся, а как он реагирует на результаты, спросить надо у него», — передаёт слова Хохлова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, красно-белые одержали минимальную победу над «Сочи» со счётом 1:0 благодаря голу новичка команды Срджана Бабича.

После сегодняшнего матча «Спартак» поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 13 очками после восьми туров чемпионата. «Сочи» остался на прежней позиции, занимая 12-е место в турнирной таблице чемпионата с шестью очками после восьми сыгранных матчей.