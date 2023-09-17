Буффон и Шевченко повторили гол финала Лиги Чемпионов — 2003

Вчера, 16 сентября, в городе Любляна (Словения) прошёл благотворительный матч между футбольными звездами прошлого. Встреча организована УЕФА с целью сбора средств для Словении.



В матче приняли участие Паоло Мальдини, Луиш Фигу, Хавьер Дзанетти, Кларенс Зеедорф, Златан Ибрагимович и другие.



По ходу матча была почти идентично воспроизведена сцена финала Лиги Чемпионов сезона 2002/2003 между «Миланом» и «Ювентусом» (0:0, 3:2 –серия пенальти). В ворота Джанлуиджи Буффон бы назначен пенальти. К точке подошел нападающий Андрей Шевченко. Украинец обыграл вратаря ударом паненкой, после игроки посмеялись и обнялись друг с другом.



Именно этот эпизод и произошел в финале 2003 года на «Олд Траффорд» (Манчестер). Тогда в серии после матчевых пенальти, решающий удар пошёл бить Шевченко. Его гол принёс «Милану» шестой кубок Лиги Чемпионов.

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