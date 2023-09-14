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Дасаев: Буффон сделал огромный вклад в футбол, он великий вратарь

Дасаев: Буффон сделал огромный вклад в футбол, он великий вратарь
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Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев высказался о завершении карьеры итальянским вратарём Джанлуиджи Буффоном.

«Буффон сделал огромный вклад в футбол, он великий вратарь. В Италии были Дино Дзофф, Вальтер Дзенга и он. Всегда кто‑то когда‑то заканчивает, в футболе время не вечно. Просто Джанлуиджи почувствовал, что ему пора завершить карьеру.

Испытал ли особые эмоции от окончания его карьеры? Ну а какие? Я ж не могу сказать, что жалко. Он же закончил, потому что время пришло. Если бы Буффон из‑за травмы закончил — сказал бы, что жалко. А тут возраст, что ж поделать», — приводит слова Дасаева «Матч ТВ».

В августе этого года 45‑летний Буффон объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста. Последним клубом итальянца стала «Парма» из Серии Б.

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