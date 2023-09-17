«Локомотив» — «Оренбург»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 17 сентября, состоится встреча 8-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Локомотивом» и «Оренбургом». Матч пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Артуром Фёдоровым. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Локомотив» за семь туров набрал 12 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. Их соперники с пятью очками оказались на 14-й строчке. В личных встречах этих команд перевес на стороне железнодорожников. Из девяти проведённых игр они победили в семи, в одном матче была зафиксирована ничья, и лишь один раз выиграл «Оренбург».