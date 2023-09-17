«Локомотив» — «Оренбург»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть трансляцию
Поделиться
Сегодня, 17 сентября, состоится встреча 8-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Локомотивом» и «Оренбургом». Матч пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Артуром Фёдоровым. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
17 сентября 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Локомотив» за семь туров набрал 12 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. Их соперники с пятью очками оказались на 14-й строчке. В личных встречах этих команд перевес на стороне железнодорожников. Из девяти проведённых игр они победили в семи, в одном матче была зафиксирована ничья, и лишь один раз выиграл «Оренбург».
Комментарии
- 17 сентября 2023
-
12:16
-
12:00
-
11:57
-
11:57
-
11:40
-
11:39
-
11:35
-
11:30
-
11:30
-
11:18
-
11:00
-
11:00
-
11:00
-
11:00
-
10:58
-
10:56
-
10:51
-
10:48
-
10:38
-
10:30
-
10:30
-
10:00
-
09:57
-
09:52
-
09:51
-
09:35
-
09:32
-
09:30
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:50
-
08:30
-
07:25
-
07:02
Партнерский контент