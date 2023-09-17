Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Юлиан Дракслер успешно прошёл медицинское обследование перед переходом в «Аль-Ахли»

Немецкий полузащитник Юлиан Дракслер сегодня, 17 сентября, завершил медицинское обследование перед переходом в катарский «Аль-Ахли». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, бывший клуб Дракслера, «ПСЖ», заверил все необходимые документы. Трудовое соглашение 29-летнего футболиста рассчитано до 2025 года.

Напомним, Дракслер перешёл в «ПСЖ» из «Вольфсбурга» в 2017 году. Парижский клуб заплатил за полузащитника € 36 млн. Контракт немца с «ПСЖ» рассчитан до июня 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в € 6 млн.

Прошлый сезон Дракслер провёл в аренде в лиссабонской «Бенфике», за которую сыграл 18 матчей во всех турнирах, отметившись в них двумя забитыми мячами.