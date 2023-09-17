Бенитес: немыслимо, что в Ла Лиге нет технологий, которые должны быть в любом чемпионате

Главный тренер «Сельты» Рафаэль Бенитес критически высказался по поводу того, что в чемпионате Испании не используется система автоматического определения голов.
«Когда четвёртый судья сказал мне, что в этом эпизоде (с отменённым голом игрока «Сельты». — Прим. «Чемпионата») не была использована технология автоматического определения взятия ворот, я был поражён. Я и подумать не мог, что в испанской Ла Лиге нет подобной системы. Такими действиями вы наносите вред игре и приносите пользу команде, пропустившей гол. Мне кажется невероятным, что в чемпионате Испании нет системы автоматического определения голов, которой должно обладать любое серьёзное соревнование определённого уровня. Я нахожу это удивительным», – приводит слова Бенитеса Marca.
Напомним, вчера, 16 сентября, в Ла Лиге «Сельта» играла с «Мальоркой». На 69-й минуте игрок «кельтов» Жонатан Бамба забил гол, который был отменён судьёй после просмотра VAR. В итоге матч закончился победой «Мальорки» со счётом 1:0.
Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.
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