Фанаты «Тоттенхэма» оскорбляли вратаря «Шеффилда» на почве расизма и угрожали его семье

Фанаты лондонского «Тоттенхэма» во время игры с «Шеффилдом Юнайтед» оскорбляли вратаря «клинков» Уэса Фодеринхэма на почве расизма, а также угрожали его семье. Об этом сообщает talkSPORT.

После матча Фодеринхэм написал в своей социальной сети, что болельщики соперника могут оскорблять его различным образом, но призвал их быть осторожными, когда речь заходит о расистских высказываниях и угрозах семьи. «Шеффилд» поддержал своего игрока, заявив, что клуб намерен сотрудничать с компетентными органами, расследующими это дело. В свою очередь пресс-служба «Тоттенхэма» сообщила, что «шпоры» выступают против любых форм дискриминации и подвергнут санкциям всех болельщиков, виновных в этой ситуации.

Напомним, «Тоттенхэм» играл с «Шеффилд Юнайтед» в 5-м туре английской Премьер-лиги. На протяжении всего матча болельщики «шпор» были недовольны тем, что, по их мнению, вратарь «клинков» слишком долго вводил мяч в игру, затягивая таким способом время.