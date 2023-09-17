Деменко: «Спартак» угадал с трансфером Бабича

Бывший игрок московского «Спартака» Максим Деменко оценил уровень игры сербского защитника красно-белых Срджана Бабича, пополнившего состав команды в летнее трансферное окно.
«Считаю, что «Спартак» угадал с трансфером Бабича. Он быстро вписался в команду, главный тренер ему доверяет. Не знаю, правда, почему Абаскаль не поставил его на матч с «Краснодаром» с первых минут. Но одно могу сказать точно: он будет прибавлять с каждой игрой», — приводит слова Деменко RT.
Напомним, вчера, 16 сентября, прошёл матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и «Сочи» из одноимённого города. Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. «Спартак» минимально обыграл «Сочи» со счётом 1:0, а единственный гол во встрече забил Бабич, принеся победу своей команде.
- 17 сентября 2023
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